Ученые создали уникальный медицинский гель

Эксперты из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) создали уникальный медицинский гель. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что разработка непрерывно вырабатывает кислород прямо в глубине раны и ускоряет заживление хронических повреждений, способных привести к ампутации.

По словам ученых, хроническими считаются раны, которые не заживают более месяца. В мире от них, увы, страдают примерно 12 миллионов человек, при этом почти каждому пятому пациенту в итоге требуется ампутация.

Подчеркивается при этом, что одной из главных причин плохого заживления исследователи называют гипоксию, то есть недостаток кислорода в глубоких слоях поврежденной ткани.

Исследователи создали мягкий эластичный гель на основе воды и холина – биосовместимого соединения с антибактериальными свойствами. В сочетании с миниатюрной батареей, подобной тем, что используются в слуховых аппаратах, материал превращается в небольшую электрохимическую систему, расщепляющую молекулы воды и обеспечивающую стабильный поток кислорода.

Американцы рассказали, что, в отличие от традиционных методов, при которых кислород подается только на поверхность, новый гель заполняет углубления раны и точно повторяет ее форму до застывания. Это дает возможность доставлять кислород именно туда, где его уровень минимален и риск инфекции выше. Система способна поддерживать постоянную подачу кислорода до месяца – критически важный срок, поскольку формирование новых сосудов занимает недели.

В опытах на пожилых мышах с диабетическими ранами необработанные повреждения не заживали и часто приводили к гибели животных. При использовании кислородного пластыря, который меняли раз в неделю, повреждения закрывались в среднем за 23 дня, а выживаемость значительно повышалась.

Ожидается, что данная разработка способна иметь более широкое применение, ведь контролируемая доставка кислорода важна не только для лечения хронических ран, но и для создания искусственных тканей и органов, где проблема недостаточного снабжения кислородом остается одной из главных.

Ранее был создан гель против кариеса.