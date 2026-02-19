Все разделы

Новости > В одном из американских штатов предрекли экологическую катастрофу

В одном из американских штатов предрекли экологическую катастрофу

Агата Кловская
19.02.26 13:04
142
В одном из американских штатов предрекли экологическую катастрофу

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт бьет тревогу. Она предупредила о вероятной экологической катастрофе после разлива канализации в реку Потомак в Вашингтоне.

Говорится: «Давайте надеться и молиться, что губернатор штата Мэриленд Уэс Мур поступит правильно и попросит вмешаться президента Дональда Трампа».

Отмечается также: «Прорыв произошел, потому что местная инфраструктура слишком надолго была брошена и забыта губернатором, остро нуждалась в ремонте».

Сообщается: «За последние годы не было улучшения ситуации, хотя специалисты предупреждали о близости поломок. Президент Дональд Трамп и федеральное правительство ждут возможности принять участие в устранении последствий аварии, но нужен официальный запрос, которого пока не поступало. Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа».

Стоит напомнить, что прорыв канализационной трубы в округе Монтгомери в штате Мэриленд случился 19 января. После этого более 900 тысяч тонн сточных вод попали в реку Потомак, проходящую через столичный регион.

Ранее на пляжах Одессы обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц.

Тэги: США, мир, экология

