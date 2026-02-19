Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
В Украине начнут экстренный ремонт дорог

В Украине начнут экстренный ремонт дорог

Агата Кловская
19.02.26 11:02
179
В Украине начнут экстренный ремонт дорог

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала срочный ремонт автомобильных дорог общего пользования. По ее словам, начнут его, как только это позволят погодные условия.

Глава правительства сказала, что поручила вице-премьеру по восстановлению Алексею Кулебе срочно обеспечить готовность к ремонту дорог.

Поясняется, что, прежде всего, будут восстанавливать стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры.

Подчеркивается: «Работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия».

Сообщается, что в государственном бюджете на этот год предусмотрены расходы на ремонт дорог. Сейчас Кабинет министров работает над дополнительным финансированием.

Ранее мы писали, что Украина начала готовиться к наводнениям и паводкам.

Тэги: общество, новости Украины

Комментарии

fraza.com
