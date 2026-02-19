Украина начала готовиться к наводнениям и паводкам

Правительство поручило ответственным органам и областным администрациям подготовиться к преодолению последствий наводнений и паводков в Украине грядущей весной. Об этом поведала премьер-министра Юлии Свириденко.

Было сказано: «На заседании Кабинета министров поручили ответственным органам вместе с ОВА подготовить все необходимые ресурсы для прохождения и преодоления последствий наводнений и паводков, которые ожидаем в течение этой весны».

Кроме этого говорится, что Минэкономики, Минразвития, Минсоцполитики, Минфин, МВД и также ГСЧС должны предоставить предложения по поддержке людей и бизнеса, которые могут пострадать в результате наводнения и паводков.

Ранее в Сумах произошли подтопления.