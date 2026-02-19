Военные сообщили важные новости из Днепропетровской области

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил важные новости из Днепропетровской области. Его слова цитирует «Укринформ».

Говорится: «Мы провели определенные контратакующие и штурмовые действия, и несколько уменьшили «серую зону» возле населенных пунктов Вишневое, Вербовое и Терновое».

Добавляется: «Там несколько уменьшилась «красная зона» и увеличилась «серая», то есть, мы отбросили вражеские группы закрепления, не дали им зайти на этих направлениях и продолжаем активные контратакующие действия».

Было сказано, что за последние сутки на Гуляйпольском и Александровском направлениях произошло десятки боев, часть из которых контратакующие.

Подчеркивается: «Мы не даем врагу зайти в определенные зоны и отбросаем его. Это спланированный комплекс мероприятий, и БПЛА, и артиллерия, и РЭБ работают над тем, чтобы остановить врага и отбросить его на некоторых направлениях».

