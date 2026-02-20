Китайцы перечислили полезные для психики продукты

Эксперты из Нанкинского университета китайской медицины перечислили полезные для психики продукты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что куркума, шафран, имбирь, черный перец и перец чили могут снижать выраженность симптомов депрессии за счет влияния на нейровоспаление, окислительный стресс и обмен нейромедиаторов.

Сообщается, что активные растительные соединения (такие как куркумин, капсаицин и пиперин) обладают нейропротекторными свойствами. Они могут уменьшать воспалительные процессы в нервной ткани, снижать уровень окислительного стресса и участвовать в регуляции серотонина и дофамина, то есть ключевых нейромедиаторов, связанных с настроением.

Особый акцент был сделан на оси кишечник-мозг – системе двусторонней связи между микробиотой кишечника и центральной нервной системой. Некоторые компоненты специй способны влиять на состав микробиоты и через это опосредованно воздействовать на эмоциональное состояние.

Оценивается и их возможная роль в поддержании нейропластичности – способности мозга формировать новые нейронные связи.

Китайцы говорят, что, в отличие от традиционных антидепрессантов, пряности употребляются в относительно малых дозах в составе повседневного рациона. Это может обеспечивать мягкое и многофакторное воздействие при благоприятном профиле безопасности.

Резюмируется, что более глубокое понимание роли питания и растительных компонентов в регуляции настроения может расширить возможности профилактики и вспомогательной терапии депрессии, особенно на ранних стадиях расстройств.

Ранее врач объяснил причину резких ночных пробуждений.