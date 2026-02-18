Генштаб ВСУ привел интересные данные по поводу потерь россиян

Генштаб ВСУ привел интересную статистку. Там рассказали о том, как инженерные войска Сил поддержки и инженерные подразделения других видов и родов в течение месяца результативно выполняли боевые задачи.

Говорится: «На минно-взрывных заграждениях, установленных всеми инженерными подразделениями украинской армии, уничтожено около 660 россиян, 110 единиц вооружения и военной техники и 65 других целей».

Добавляется: «Удары наносились преимущественно путем дистанционного минирования с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечивает высокую эффективность и минимальные риски для наших бойцов».

Кроме этого указывается на то, что подразделения дистанционного минирования с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов перекрывают пути продвижения оккупантов и эффективно поражают их силы и средства.

Сообщается: «Если ранее саперы непосредственно вынуждены были выходить на опасные участки, то сегодня риски минимизированы – беспилотные системы позволяют выполнять задачи быстрее, точнее и значительно безопаснее».

Отмечается, что фиксируется каждое поражение техники и личного состава врага в реальном времени, а все подтвержденные цели внесены в систему ситуационной осведомленности «Дельта», что обеспечивает полную достоверность данных.

