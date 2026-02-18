Глава МИД Украины Андрей Сибига сделал резкое заявление по поводу Паралимпийских игр – 2026. Причиной стало разрешение на выступление спортсменов из России и Беларуси под их национальными флагами.

Министр сказал: «Решение допустить Россию и Беларусь под национальными символами игнорирует простую истину. Эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды».

Подчеркивается: «Их нельзя отделить от преступлений, совершенных под их флагом. В современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины».

Также добавляется, что предоставление такой системе престижной международной платформы посылает опасный сигнал, что ответственность можно отодвинуть на второй план.

Сообщается: «Я поручил послам Украины провести переговоры с официальными лицами в странах, где они находятся, и призвать их не посещать церемонию открытия, если это позорное решение не будет отменено».

Ранее австралийцы опровергли популярный миф о спорте.