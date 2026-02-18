Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину

Венгрия прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода «Дружба». Об этом информировал глава МИД страны Петер Сийярто.

Чиновник сделал доклад перед правительством о ситуации с поставками нефти в Венгрию после того, как поставки через нефтепровод «Дружба» перестали идти.

Было сказано: «Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу «Дружба». На этом мы остановимся».

Кроме этого уверяется, что Венгрия имеет стратегические запасы нефти, которых хватит на 96 дней, поэтому в краткосрочной перспективе нет причин для беспокойства.

Добавляется при этом, что местная компания MOL заказала первые партии российской нефти, которые будут транспортировать в Венгрию морским путем через Хорватию.

