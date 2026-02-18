Оккупанты начали переносить FPV-дроны на Шахедах

Россияне начали переносить FPV-дроны с помощью ударных дронов типа Шахед. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, опубликовав видео, которое это подтверждает.

Бескрестнов написал, что если недавно только рассматривал такой ход событий, то уже есть доказательства, что враг использует эту тактику.

«Недавно я написал, что заводское крепление для переноса FPV на Молнии и Гербере — плохой знак. Сегодня имею первое видео подтверждение переноса FPV на Шахеде. Уже знаю, что Шахед переносит два FPV», — рассказал Флеш.

Он также обратился ко всем экипажам зенитных дронов с советом обращать внимание на возможное наличие FPV на Шахедах.

«Я прошу все подразделения ВСУ принять информацию о новых рисках к сведению», — говорится в его сообщении.

Напомним, о том, что российские беспилотники Молния несут уже по два «непростых» FPV, Флеш писал еще 31 октября.