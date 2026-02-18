Уиткофф заявил об «огромном прогрессе» после переговоров в Женеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о «огромном прогрессе» в процессе мирного урегулирования после трехсторонних переговоров Украины, США и России в Женеве. Об этом он написал в соцсети Х.

«Успех президента Трампа в сближении сторон этого конфликта привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что под его руководством работаем над прекращением убийств в этом ужасном конфликте», — отметил он.

По словам Уиткоффа, «обе стороны согласились информировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения».

Напомним, Трамп поделился ожиданиями от переговоров в Женеве.