Генштаб подсчитал новые потери РФ. Сводка за 18 февраля

Силы обороны Украины за прошедшие сутки нейтрализовали 740 российских захватчиков, общие потери личного состава врага в войне превысили 1 миллион 256 тысяч человек. Об этом 18 февраля сообщил Генштаб ВСУ.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 11 681 (+3) ед;

— боевых бронетранспортеров — 24 051 (+6) ед;

— артиллерийских систем — 37 363 (+40) ед;

— средств ПВО — 1 302 (+1) ед;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 137 924 (+1 851) ед;

— крылатых ракет — 4 314 (+26) ед;

— автомобильной техники и автоцистерн — 78 919 (+194) ед;

— специальной техники — 4 072 (+1) ед.

