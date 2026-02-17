Все разделы

Синоптики рассказали, когда в Украине запахнет весной

Синоптики рассказали, когда в Украине запахнет весной

Агата Кловская
17.02.26 15:52
258
Синоптики рассказали, когда в Украине запахнет весной

В Украине пока существенных изменений в погоде или наступления метеорологической весны по тенденциям пока не ожидается и не наблюдается. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос о том, как долго продержится в Украине очередная волна морозов, когда температура снова повысится до «плюсов».

Он отметил, что в целом эта неделя еще будет холодной по стране.

«Выше нуля у нас будет только в Закарпатье 20 февраля и в центральных областях. В ночные часы мы уже ожидаем от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Во всех других областях, кроме западных, северных, центральных и Закарпатья, мы ожидаем, что значения температуры будут в пределах +2°...+8°», — сказал синоптик.

Так, на юге и юго-востоке будет несколько теплее, а на крайнем юге страны будет до +9°...+14°.

На уточнение, продолжается ли в целом волна холода на этой неделе и переходит ли на следующую, Семилит сказал, что по всей территории Украины пока не наблюдается таких тенденций, как на юге.

«21 февраля температура будет меняться до минусовых значений. В целом 21 февраля температура в юго-восточной части ночью и днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Тогда как во всех других областях мы уже снова ожидаем ночью −4°...-9°. В западных, северных, местами также в центральных областях — до −14°. В дневные часы будет 0°...-5°, на севере страны — −2°...-7°», — сказал Семилит.

Кроме того, на вопрос о следующей неделе, ведь до конца февраля, до конца зимы остается уже только шесть дней, и ожидается ли повышение температуры на весну, эксперт рассказал, что 22 февраля в западных областях, а с 23 по 26 февраля — в большинстве областей временами будет снежить и выпадать дождь.

«22 февраля в северных, местами западных и центральных областях останутся −9°...-14°. Зато в дневные часы в Украине мы ожидаем, что значения температуры будут колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла», — рассказал синоптик.

На юге страны и на юго-востоке 22-26 февраля будет несколько теплее, +2°...+7°.

«Как таковых весенних значений температуры, как бы нам хотелось сейчас, — пока мы их не наблюдаем», — отметил Семилит и добавил, что «существенных изменений или даже наступления метеорологической весны мы пока не ожидаем и не наблюдаем тенденций».

Напомним, Киев ограничил въезд грузовиков из-за снегопада.

Тэги: погода, новости Украины

fraza.com
