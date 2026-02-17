Все разделы

Блокировка Starlink привела к беспрецедентным потерям в армии РФ, — NYP

Александр Панько
17.02.26 13:35
На фоне блокировки несанкционированных терминалов Starlink потери России в личном составе достигли самого высокого уровня за все время полномасштабного вторжения. Об этом пишет New York Post со ссылкой на представителей разведки США и Украины.

Издание напомнило, что 1 февраля компания SpaceX заблокировала несанкционированные терминалы Starlink после того, как их обнаружили на российских беспилотниках. Благодаря этому интенсивность штурмовых действий со стороны РФ снизилась.

«В течение трех-четырех дней после остановки они [россияне] действительно сократили штурмовые операции», — подтвердил командир специального разведывательного подразделения ВСУ лейтенант Денис Ярославский.

Другой военный, командир подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ с позывным «Джеки» рассказал, что еще до блокировки Starlink соотношение потерь на отдельных участках фронта достигало 20 российских военных на одного украинского. По его словам, в обычных подразделениях этот показатель составлял 5:1 или 8:1, а после ограничения доступа к Starlink — мог расти до 13:1.

По мнению аналитиков, пишет NYP, любое ослабление боевых возможностей России может изменить баланс в пользу Украины.

Отмечается, что отключение Starlink также повлияло на системы связи и методы ведения боевых действий российской армии, затронув самые элементарные инструменты, необходимые для войны.

«Я уверен, что у россиян есть [альтернативные варианты], но нужно время, чтобы максимально их внедрить, и это займет как минимум четыре-шесть месяцев», — сказал Ярославский.

Например, пишет издание, активность российского подразделения беспилотников «Рубикон» резко сократилась после введения ограничений. Это подразделение использовало Starlink для увеличения дальности ударных дронов и координации атак глубоко в тылу украинских сил, что давало Москве технологическое преимущество на ключевых участках фронта.

Как отмечал Институт изучения войны, обычно «Рубикон» публикует детали своих ударов в Telegram, однако с момента блокировки Starlink эта практика прекратилась, то есть решение SpaceX негативно повлияло на ударную кампанию российского подразделения.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки убили и ранили 890 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 255 340 человек.

