В конце февраля состоится редкий парад планет

В ночном небе в конце февраля можно будет увидеть редкое явление — в один ряд станут сразу шесть планет. Об этом сообщает The Guardian.

Явление, известное как «парад планет» или «планетарное выравнивание», происходит тогда, когда можно увидеть как минимум четыре или пять планет одновременно. 28 февраля Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в одну линию на небе, это явление станет редким планетарным зрелищем, которое смогут увидеть люди по всему миру.

Все эти планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости, известной как эклиптика. Хотя каждая планета движется с разной скоростью и на разном расстоянии, бывают случаи, когда с точки зрения Земли несколько из них выстраиваются в ряд.

Выравнивание является сугубо визуальным эффектом, поскольку на самом деле планеты остаются на расстоянии от миллионов до миллиардов километров друг от друга.

По данным NASA, возможность наблюдать за парадом планет может длиться от нескольких недель до более чем месяца, поскольку движение планет медленное и постепенное. Некоторые астрономы-любители смогут увидеть это выравнивание уже в эти выходные, но 28 февраля особенно примечателен тем, что планеты будут расположены ближе всего друг к другу.

Четыре планеты — Меркурий, Венера, Марс и Юпитер — будут видны невооружённым глазом. Однако для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобятся бинокль или телескоп, так как они вращаются в отдалённых внешних областях Солнечной системы. Меркурий иногда трудно заметить из-за его низкого положения у горизонта.

Оптимальное время для наблюдения за выравниванием — примерно через 30 минут после местного захода солнца. Star Walk рекомендует наблюдателям смотреть в западную часть неба, желательно при ясной погоде.

Как объясняют в NASA, чтобы планета была видна без оптических приборов, она должна находиться как минимум на несколько градусов над горизонтом, а лучше — на 10 градусов или выше.

Напомним, в прошлом году в конце зимы 2025 года население Земли наблюдало редкое астрономическое явление — большое планетное выстраивание.