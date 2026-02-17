Германия заявила о дефиците ракет ПВО для Украины

Германия практически исчерпала собственные запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла передать Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает Clash Report.

По его словам, нехватка средств противовоздушной обороны частично объясняется тем, что Германия уже передала Украине весь доступный ресурс.

Министр отметил, что имеющиеся системы Patriot и ракеты к ним в основном производятся в США, а новая продукция, которая сходит с производственных линий, сразу направляется в Украину.

Он подчеркнул, что Берлин уже передал максимально возможный объем вооружения и в значительной степени финансирует поставки средств ПВО для украинской армии.

«Мы предоставили все, что у нас было. Другие европейские страны могли бы сделать больший вклад. В одной или другой европейской стране есть другие системы противовоздушной обороны», — заявил Вадефуль.

В Берлине отметили, что дальнейшая поддержка Украины в вопросе противовоздушной обороны требует более широкого участия союзников, ведь собственные возможности Германии пока существенно ограничены.

Ранее сообщалось, что около 75% ракет для систем Patriot Украина получает через программу PURL, а для других комплексов ПВО этот показатель достигает почти 90% ракет-перехватчиков.