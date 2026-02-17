Обама сделал новое загадочное заявление об инопланетянах

Экс-президент США Барак Обама продолжает рассуждать об инопланетянах. Бывший американский лидер сделал очередное загадочное заявление.

В социальной сети Instagram он написал: «По статистике, вселенная настолько огромна, что велика вероятность того, что где-то там существует жизнь».

При этом добавляется: «Но расстояния между солнечными системами настолько велики, что вероятность того, что нас посещали пришельцы, мала, и во время своего президентства я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне с нами контактировали».

Ранее Обама сделал неожиданное заявление по поводу инопланетян.