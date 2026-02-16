Автобус с пассажирами слетел в кювет на трассе Львов-Луцк. Есть пострадавшие

В воскресенье, 15 февраля, около 07:20 пассажирский автобус слетел в кювет на трассе «Львов-Луцк» вблизи села Дернов Львовского района. Об этом сообщает полиция Львовщины.

Согласно данным полицейских, 45-летний водитель автобуса Van Hool не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

«В результате ДТП три пассажирки автобуса, 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы», — говорится в заявлении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в Украине утром — сотни ДТП из-за непогоды.