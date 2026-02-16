Путин перемещает ядерные ракеты к границе ЕС, — СМИ

Российский правитель Владимир Путин перемещает ядерные ракеты ближе к границам Европейского Союза через территорию Беларуси. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

Лидер белорусской оппозиции настаивает, что Запад должен «внимательнее следить за тем, что происходит в Беларуси». Она убеждена, что смещение ядерного потенциала в Беларусь существенно увеличивает угрозы для безопасности государств Европейского Союза.

Беларусь уже длительное время является ключевым союзником России в военном сотрудничестве. На ее территории ранее были развернуты ракетные комплексы Искандер-М, способные переносить ядерные боеголовки, при этом с 2023 года активно ведутся переговоры о размещении тактического ядерного оружия.

Как предполагают эксперты и оппозиционные представители, такие действия могут быть направлены на создание напряженности среди европейских стран и попытку отвлечь внимание западных правительств от конфликта в Украине на новые вызовы безопасности в регионе.

Пока что официальных подтверждений от Кремля или белорусских военных относительно возможного перемещения ядерного вооружения нет. Информация основывается на заявлениях оппозиции и сведениях иностранных СМИ.

Напомним, с 5 февраля 2026 года прекратил действие договор New START — последнее крупное соглашение, ограничивавшее ядерные арсеналы США и России. Это значительно повысило риск развертывания новой гонки вооружений на фоне растущей глобальной нестабильности.