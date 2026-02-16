Кремль озвучил темы переговоров в Женеве

На переговорах представителей Украины, США и РФ в Женеве будет обсуждаться «широкий круг вопросов», чем на предыдущих консультациях в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 16 февраля.

Он пояснил, что именно поэтому делегацию РФ вновь возглавит помощник главы РФ Владимир Мединский.

«Давайте вспомним заявление Путина, которое он неоднократно делал, о том, что главой делегации российских переговорщиков является Мединский. Это заявление Путин делал до первого раунда в Абу-Даби, во время и т.д. Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков», — заявил Песков.

По его словам, на консультациях в Абу-Даби Мединский не присутствовал, «потому что там шли вопросы безопасности, которые касались непосредственно военных, и поэтому там нашу группу возглавлял Костюков (начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков — ред.), и группа состояла из военных».

«На этот раз предполагается обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, касающиеся территорий и всего прочего, которые связаны с теми требованиями, которые у нас есть. Здесь уже нужна присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», — добавил Песков.

По его словам, «делегация будет расширена в этот раз. Кроме Мединского, будет Галузин (заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин) и другие».

Песков также утвердительно ответил на вопрос, войдет ли в состав делегации Костюков.

Напомним, 13 февраля стало известно, что 17-18 февраля в Женеве состоится третий раунд переговоров по завершению войны в Украине.