В Украине утром — сотни ДТП из-за непогоды

В Украине на фоне осложнения погодных условий с начала суток зафиксировано уже 377 ДТП, из них 87 — в Киеве. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Телеграм.

«С начала суток, по состоянию на 11:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП: по Украине 377 вызовов о ДТП, из которых 33 вызова о ДТП с пострадавшими; по Киеву 87 вызовов, 3 из них ДТП с пострадавшими», — написал он.

Белошицкий напомнил, что сложные погодные условия, осадки, гололедица увеличивают риск попадания в ДТП.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия, патрульные на заснеженных участках дорог регулируют движение, помогают водителям, чьи автомобили оказались в снежной ловушке, и координируют работу спецслужб.

А в Минразвития рассказали, что дорожные службы в усиленном режиме проводят очистку проезжей части, обработку автодорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными материалами.

«Особое внимание уделяем участкам, где возникают кратковременные осложнения движения, в частности в Киевской, Одесской, Житомирской, Ровненской, Львовской и других областях. Ситуацию отслеживаем 24/7 и держим постоянную связь с регионами», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Киев ограничил въезд грузовиков из-за снегопада.