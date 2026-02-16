Украинцам рассказали о текущих проблемах в энергетике

На понедельник, 16 февраля, в Украине сохраняются проблемы с электричеством. О текущей ситуации поведал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, по причине боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры были отключены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях.

Также сообщается: «Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности».

При этом известно, что в результате ударов дронов без электроснабжения остается, в частности, значительная часть потребителей Одессы.

Добавляется, что из-за неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра и налипания мокрого снега на утро понедельника полностью или частично были обесточены 178 населенных пунктов в восьми областях: Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской.

Подчеркивается, что ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют восстановление поврежденных линий.

Информируется: «В результате предыдущих массированных российских атак в большинстве регионов Украины в настоящее время применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей».

Отмечается, что в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения, предварительно обнародованные графики почасовых отключений там пока не действуют.

Ранее «Укрэнерго» ослабило отключения на понедельник.