Врач объяснил причину резких ночных пробуждений

Популярный британский медик Амир Хан дал ответ на актуальный вопрос. Эксперт поведал, в чем причина резкий пробуждений около трех часов ночи.

По его словам, это можно объяснить повышением уровня кортизола, то есть гормона, который отвечает за реакцию на стресс.

Врач рассказал, что ночные пробуждения способны случаться у всех, но, как правило, они происходят в одно и то же время около трех часов ночи.

Говорится: «В это время уровень кортизола начинает повышаться, чтобы подготовить тело к пробуждению».

Впрочем, указывается, что это абсолютно нормальный процесс.

В то же время, добавляется, что если нервная система напряжена из-за тревоги и стресса, организм может реагировать на рост кортизола внезапным пробуждением.

Специалист отметил, что такой же эффект вызывает снижение уровня сахара в крови.

Ранее американцы поведали, как сделать сны ярче.