90% украинцев против выборов во время войны, потому что это — ужасно, — Зеленский

В Украине 90% граждан не поддерживают идею проведения выборов во время войны. Это слишком опасно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию POLITICO.

Зеленский отметил, что для проведения выборов нужна безопасность. То есть нужно реальное и долгое прекращение огня. По его словам, 90% жителей Украины сейчас против выборов — поскольку понимают опасность.

«Как проводить выборы во время войны, под обстрелами? Это ужасно. Как будут голосовать наши солдаты? Они же защищают [страну], они должны голосовать, мы должны их услышать. Это ужасно. Как будут голосовать 8 миллионов людей, которые находятся за границей?», — отметил он.

Поэтому, добавил президент, нужно сначала наладить ситуацию с безопасностью. Затем можно будет провести выборы.

«Если мы сможем провести выборы, это будет означать, что у нас будет нормальная ситуация с безопасностью. Возможно, не [полностью] нормальная, но, как я уже сказал: прекращение огня. Так что если президент Трамп... если президент Трамп даст мне... надавит на Путина [относительно] прекращения огня на два-три месяца — мы проведем выборы», — сказал он.

Напомним, Зеленский эмоционально отреагировал на информацию о подготовке к выборам.