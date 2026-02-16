Украинским беженцам можно выдохнуть. В Европе принято важное решение

Украинцы, которые находятся в Ирландии под временной защитой, получили гарантию дальнейшего легального пребывания. Власти автоматически продлили действие иммиграционных разрешений до весны 2027 года. Об этом говорится в публикации официального портала Иммиграционной службы Ирландии.

Ирландия продлила иммиграционные разрешения для лиц со статусом временной защиты до 4 марта 2027 года.

Речь идет о документах, действительных до 4 марта 2026 года: их не нужно обновлять или подавать повторно.

Продление происходит автоматически, что обеспечивает правовую определенность для десятков тысяч граждан Украины.

Решение принято на основании позиции Министерства юстиции, внутренних дел и миграции и опубликовано на официальном портале Иммиграционной службы.

Оно распространяется не только на украинцев, но и на других бенефициаров Директивы о временной защите, включая лиц без гражданства и граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за войны.

Статус временной защиты в Ирландии предусматривает легальное проживание, право на труд без отдельного разрешения, доступ к медицинской помощи, образованию и социальным услугам.

Также сохраняется возможность путешествовать по странам Европы до 90 дней в государствах, признающих этот режим.

Продление соответствует решению Совет Европейского Союза, который ранее утвердил действие Директивы о временной защите до 4 марта 2027 года для всех стран ЕС.

Параллельно на европейском уровне обсуждаются варианты дальнейшего правового статуса украинцев после завершения этого периода.

Напомним, большинство украинских беженцев планируют остаться за границей после войны.