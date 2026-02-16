Зеленский призвал выгнать россиян из Европы

Президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести санкции против российской атомной энергетики и госкомпании «Росатом», а также против её сотрудников и их семей. Об этом глава государства заявил в интервью Politico.

Он признал, что европейцы сделали много, однако до сих пор не ввели санкции против российской атомной энергетики, в частности, против Росатома.

«Европейцы до сих пор не ввели санкции против российской атомной энергетики, против «Росатома», против людей, против их родственников, против их детей, которые живут в Европе, которые живут в США, которые учатся в европейских университетах, которые имеют недвижимость в США.... Убирайтесь в Россию. Едьте домой. Вы не уважаете никого в США, вы не уважаете правила, вы не уважаете демократию, вы не уважаете Украину, Европу и так далее",- подчеркнул президент.

Ранее Комитет Палаты представителей США по международным делам поддержал введение пакета санкций против российской государственной корпорации Росатом и персональных санкций против лиц, создающих угрозу безопасности на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.