Во Львовской области отец застрелил своих детей и покончил с собой

В селе Станиславчик Золочевского района Львовской области вечером в воскресенье, 15 февраля, произошла трагедия: в одном из домов нашли тела двух детей и их отца с огнестрельными ранениями. Эту информацию подтвердила полиция Львовской области.

Событие произошло вечером, примерно в 21:25. Правоохранители получили сообщение о выстрелах в частном доме. На месте были обнаружены тела 42-летнего мужчины и его детей в возрасте 13 и 15 лет. По предварительным данным, мужчина стрелял из охотничьего ружья в детей, после чего совершил самоубийство.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что семья считалась благополучной и не состояла на учете в социальных службах. Он добавил, что лично контролирует ход расследования и находится на связи со всеми соответствующими службами.

На месте происшествия в настоящее время работают следственно-оперативная группа, криминалисты и другие профильные специалисты. Правоохранители открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся умышленного убийства и самоубийства.

