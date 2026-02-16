Киев ограничил въезд грузовиков из-за снегопада

Из-за сложных погодных условий в Киеве введены ограничения на въезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Такое решение вступило в силу с 22:00 15 февраля, сообщает КГГА и глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Городская администрация призывает жителей столицы на время непогоды отдавать предпочтение общественному транспорту вместо личных автомобилей. Это поможет избежать заторов и обеспечит эффективную работу коммунальных служб и спецтехники.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила парковки и не оставлять автомобили на обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Неправильно припаркованные автомобили при необходимости будут эвакуированы.

Пешеходов также просят быть внимательными: передвигаться по тротуарам с осторожностью и переходить дороги только в отведенных для этого местах.

Из-за ограничений въезда крупногабаритного транспорта в столицу и интенсивного снегопада на подъездах к Киеву фиксируется скопление фур, что осложняет движение и работу спецтехники, дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщил руководитель ОВА Николай Калашник.

«Делаем все необходимое, чтобы обеспечить проезд по основным маршрутам и не допустить осложнения движения», — сообщил Николай Калашник.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что техника КК Киевавтодор начала обрабатывать дороги противогололедными средствами еще до начала осадков. С началом снегопада колонны техники отправились на уборку магистралей, мостов, путепроводов, спусков и подъемов. Позже проводилась очистка улиц и проездов. Работа будет продолжаться всю ночь.

Напомним, синоптики ранее предупредили, что в начале недели ожидаются снегопады, метели и гололед на дорогах. В Киеве ночью значительный снег, днем местами небольшой, ветер до 18 м/с, температура 7-9° мороза.