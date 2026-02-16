Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 16 февраля

ЗСУ за сутки уничтожили 1180 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.26 ориентировочно составили около 1 254 450 человек. Об этом 16 февраля сообщил Генштаб.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 11 676 (+4) ед.

— боевых бронемашин — 24 042 (+5) ед.

— артиллерийских систем — 37 319 (+26) ед.

— РСЗО — 1 648 (+0) ед.

— средств ПВО — 1 301 (+1) ед.

— самолетов — 435 (+0) ед.

— вертолетов — 347 (+0) ед.

— БПЛА оперативно-тактического уровня −135 459 (+601) ед.

— крылатых ракет — 4 286 (+0) ед.

— кораблей / катеров — 29 (+0) ед.

— подводных лодок — 2 (+0) ед.

— автомобильной техники и автоцистерн — 78 654 (+169) ед.

— специальной техники — 4 071 (+0) ед.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия теряет за один километр оккупированной украинской территории почти двести военнослужащих погибшими и тяжело ранеными.