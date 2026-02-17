В ЕС призвали защитить детей от Интернета

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович призвал защитить детей от влияния Интернета. Заявление прозвучало во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик сказал: «У меня у самого трое маленьких детей, и я становлюсь их главным врагом и злодеем в доме, когда пытаюсь абзрать технику у них из рук».

Добавляется: «Объем потраченного, по моему мнению, времени на полностью ненужный контент представляют себе все, у кого есть несовершеннолетние дети. Думаю, что это становится ключевой проблемой: как это повлияет на тех, кто сегодня юны, каково будет их мировоззрение, так рано закормленное таким множеством странной и ненужной информации».

Он уверен, что всем европейским политикам придется еще больше стараться, чтобы быть голосом правды, фактов, здравомыслия европейских ценностей.

Подчеркивается: «Это большая и очень сложная задача, так как молодые поколения не слушают радио и не смотрят телевизор, никто не покупает газеты и еженедельные издания. На мероприятиях с молодежью всегда спрашиваю: кто покупает печатные издания, и всегда лишь один-два в группе. Это везде так».

Резюмируется: «Полагаю, что мы должны адаптироваться к мировоззрению, насыщенному информацией, будущих бизнесменов, рабочих, избирателей, кого угодно: их мировоззрение полностью отличается от тех, кто вырос без интернета. Думаю, это крупнейшая, не скажу, что угроза, но вызов, над которым нам надо работать».

