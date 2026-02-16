Фицо призвал договариваться с Путиным ради достижения мира в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал громкое заявление по поводу мира в Украине. Оно прозвучало после переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе.

Политик сказал: «Мы должны вести диалог, мы должны говорить, разговоры создают нам пространство для получения ценной информации».

Добавляется: «Мы должны вести диалог с Россией, мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным. Если мы не будем вести диалог, то мы не можем утверждать, что заинтересованы в завершении войны в Украине».

Ранее Фицо заявил, что война в Украине завершится к 1 ноября 2027-го года.