В одном из районов Лондона зафиксирована вспышка кори среди детей

В лондонском районе Энфилд была зафиксирована вспышка кори. Заболели более шестидесяти людей.

Как стало известно, об этом информировали семь школ и детский, при этом некоторым малышам была оказана медицинская помощь в больнице.

Медики говорят, что зараза распространяется тут из-за низкого уровня вакцинации среди населения Лондона.

В то же время, по данным британского агентства по здравоохранению, оценившего модель масштабной вспышки кори в британской столице, заразиться могут от 40 до 160 тысяч человек.

Добавим, что глава департамента общественного здравоохранения в Энфилде Дуду Шер-Арами сказала о том, что вспышка кори представляет большую опасность для Лондона – в городе фиксируется один из самых низких в стране уровней вакцинации от кори.

Отметим, что в Энфилде были развернуты временные пункты вакцинации, а родителям детей в этом районе были направлены информационные письма от чиновницы.

Ранее мы писали, что в Украине в десять раз выросла заболеваемость корью.