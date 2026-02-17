В Антарктиде птицы массово гибнут от вируса H5N1

Ученые бьют тревогу. Эксперты сразу из нескольких международных центров говорят о массовой гибели диких птиц в Антарктиде, которая вызвана высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N1.

По их словам, жертвами заразы стали более летние южнополярных поморников в летние сезоны 2023-2024-х годов.

Информируется, что в начале 2024-го года этот вирус был обнаружен у одной чайки и двух поморников, но точная причина гибели оставалась неизвестной.

Также экспедиция на судне S/V Australis обследовала десять площадок на Южных Шетландских островах, побережье моря Уэдделла и Антарктическом полуострове. Биологи собирали образцы тканей у больных и мертвых птиц для лабораторного анализа, что позволило точно связать массовую смертность с инфекцией.

Сообщается о том, что поморники играют ключевую роль в экосистеме Антарктиды как падальщики и хищники, но употребление зараженных туш повышает риск распространения вируса на новые территории. Ученые отметили, что научное подтверждение прямой связи между гибелью птиц и вирусом стало важным достижением.

Было установлено, что H5N1 вызывает у птиц серьезные неврологические нарушения: потерю ориентации, странные движения шеей, круговые плавание или ходьбу, столкновения с препятствиями.

Специалисты из медицинского центра Erasmus MC полагают, что именно эти поражения стали основной причиной гибели почти всех поморников.

Ранее в США человек впервые скончался от птичьего гриппа.