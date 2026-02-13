Рубио анонсировал возможную встречу с Зеленским

Государственный секретарь США Марко Рубио может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил сам чиновник журналистам перед вылетом в Мюнхен в четверг вечером, 12 февраля, сообщает CNN.

Госсекретарь, говоря о потенциальной встрече с украинским президентом, подчеркнул необходимость завершения войны в Украине.

«Я думаю, он (Владимир Зеленский) там будет, и будет возможность с ним встретиться. Насколько я понимаю, это есть в моём графике — не на 100% уверен, но уверен, что мы встретимся», — сказал Рубио.

Он также прокомментировал нынешние российские обстрелы Украины и назвал их «ужасными».

«Это война. Именно поэтому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самая холодная пора года. Страдания — невероятные. В этом и проблема войн. Именно поэтому войны — это плохо, и именно поэтому мы уже более года усердно работаем, чтобы положить конец этой войне», — заверил Рубио.

Напомним, Марко Рубио ранее заявил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 13-15 февраля.