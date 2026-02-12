С начала войны более 70 мужчин погибли при незаконном пересечении границы

В Государственной пограничной службе зафиксировали более 70 смертей при попытках незаконного пересечения границы с начала войны. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Он добавил, что больше всего таких случаев было зафиксировано в 2023 и 2024 годах.

Чаще всего люди погибали, когда пытались перебраться на ту сторону границы по речным участкам, — отметил Демченко.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) возбудили уголовное дело по факту гибели военнообязанного, который пытался незаконно пересечь украинско-молдавскую границу на территории Одесской области.