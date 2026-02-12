Все разделы

Новости > Шмыгаль обсудил защиту Киева с энергетиками и военными

Шмыгаль обсудил защиту Киева с энергетиками и военными

Александр Панько
12.02.26 12:37
88
Шмыгаль обсудил защиту Киева с энергетиками и военными

В Украине 11 февраля провели закрытое заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. В нем приняли участие не только энергетики, но и военные. Об этом заявил первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что заседание в закрытом режиме проходило по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Большинство информации по итогам заседания нельзя разглашать публично.

«В контексте возможных дальнейших атак России обсудили усиление активной противовоздушной обороны Киева. В частности, энергообъектов. Определили и приоритезировали и другие объекты критической инфраструктуры, которые нуждаются в защите», — отметил он.

Шмыгаль добавил, что усилия были скоординированы с другими министерствами, с городскими властями и другими ответственными лицами и органами. Все получили свои соответствующие задачи.

«Скоординировались с министерствами, городскими властями, энергетиками. Все получили соответствующие задачи. Продолжаем работу над тем, чтобы защитить энергосистему и минимизировать повреждения от российских ударов», — заверил он, не предоставляя подробностей.

Напомним, Киев привлекает ученых для спасения энергосистемы.

Тэги: Киев, энергетика, Денис Шмыгаль

