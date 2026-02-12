Британия объявила о присоединении к программе PURL

Великобритания решила выделить 150 млн фунтов стерлингов (более 200 млн долларов — ред.) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL. Об этом говорил министр обороны страны Джон Гили в комментарии для Politico.

«Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов на программу PURL. Вместе мы должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной, которая ей нужна в ответ на жестокое давление Путина», — заявил министр.

Издание отмечает, что на данный момент три четверти из 32 членов НАТО обязались присоединиться к PURL.

По данным Politico, в 2025 году программа привлекла около $5 млрд для Украины. Ранее в феврале глава НАТО Марк Рютте заявил, что он «полностью уверен», что Альянс может собрать $15 млрд в этом году.

Напомним, за 2025 год общая сумма взносов по инициативе PURL составила $4,3 млрд. Наполнение еще двух пакетов помощи продолжается, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

А 3 февраля генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Украина получает 90% ракет для ПВО через механизм PURL.