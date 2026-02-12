Зеленский эмоционально отреагировал на информацию о подготовке к выборам

Для Украины 24 февраля — это особенная дата. Сделать объявление о выборах вгодовщину полномасштабного вторжения РФ — это глупая идея. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«Это особенная дата — 24 февраля. И даже если бы была цель или были соответствующие шаги по приближению тех или иных выборов, я считаю, что это было бы совершенно глупой идеей — взять такую ​​дату для того, чтобы говорить о политике», — отметил Зеленский.

Он обратил внимание, что за 4 года полномасштабной войны большое количество украинских воинов отдали свою жизнь за защиту государства.

«Я никогда не мог бы сделать то, о чем вы спрашиваете. Поэтому 24 февраля не могут быть объявлены никакие выборы, любые выборы», — добавил президент.

По его словам, в контексте выборов сначала должна быть безопасность, а затем — политика.

Напомним, сегодня, 11 февраля, издание Financial Times написало о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы может объявить дату выборов и референдума по мирному плану США 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения россиян.