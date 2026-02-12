В Украину идут дожди и мокрый снег

Теплый атмосферный фронт уже в четверг, 12 февраля, принесет в Украину дожди и мокрый снег, а также порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу, дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в западных и северных областях. На остальной территории страны будет преобладать облачная погода без существенных осадков.

Синоптик предупредила о южном порывистом ветре, который местами может быть сильным.

Ночью 12 февраля температура составит от +2 до −3 градусов, а в восточных областях опустится до −12 градусов.

Днем воздух прогреется до:

— +4 градусов в большинстве регионов;

— +8 градусов на юге и западе;

— +10 градусов в Крыму.

В Киеве четверг будет ветреным и влажным. Ночью температура держалась около 0 градусов. А вот днем — от +1 до +3 градусов.

Напомним, пик сильных морозов в Украине пройден.