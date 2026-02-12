Массовые отключения электричества в Украине продолжатся 12 февраля

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. В четверг, 12 февраля, грядут массовые его отключения.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Там говорят, что сегодня во всех регионах нашей страны в течение всего дня будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Также сказано, что причиной таких ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

При этом украинцев предупредили о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

Резюмируется: «Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно».

Ранее Шмыгаль анонсировал сложные графики отключений.