Зеленский рассказал, готов ли ехать в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирные переговоры. Сделал ряд заявлений.

Политик отметил: «Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия, и они являются агрессором».

Добавляется: «Я не могу приехать на переговоры с Владимиром Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне».

Говорится также: «Мы готовы поддержать предложения США, встречаться на любых территориях Америки, Европы, в нейтральной стране, любом государстве, кроме Российской Федерации и Беларуси. Потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022-м году».

