Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Европарламент призвал ввести новые санкции против РФ из-за «холодомора» в Украине, — DW

Европарламент призвал ввести новые санкции против РФ из-за «холодомора» в Украине, — DW

Агата Кловская
11.02.26 16:39
247
Европарламент призвал ввести новые санкции против РФ из-за «холодомора» в Украине, — DW

Россия осуществляет атаки на украинские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры в сильные морозы, чтобы сломить сопротивление и силу духа украинцев. В Европарламенте во время дебатов, которые прошли во вторник, 10 февраля, заявили, что обязанность Европы — поддержать украинцев не только гуманитарной помощью, но и оружием для усиления возможностей противовоздушной обороны этой страны, а также ввести новый, 20-й пакет санкций против России, сообщает Deutsche Welle.

«Мир видит и прекрасно понимает, что ужасные разрушения энергетической инфраструктуры Украины — это не случайные или сопутствующие последствия военных действий, а систематические, преднамеренные удары, направленные на то, чтобы погрузить гражданское население в темноту и холод», — заявила во время своего выступления еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Она отметила, что Россия использует зиму как оружие и стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине.

Еврокомиссар по вопросам расширения подчеркнула, что жестокие преступления против украинцев будут иметь последствия и пообещала, что Европа усилит давление на Россию.

Немецкий евродепутат от группы социалистов Тобиас Кремер заявил, что группа евродепутатов, которые недавно посетили Киев, воочию увидела, «что террор Путина против населения Украины — реальный».

«Не имея возможности выиграть битву на поле боя, Путин целится в гражданское население — женщин, детей, пожилых людей. При температуре в −27 украинцы сейчас без отопления, электричества и воды, однако я не встретил ни одного украинца, который был бы готов сдаться», — отметил Кремер.

Литовский евродепутат-либерал Петрас Ауштрявичюс поделился, что ракетные удары по украинским ТЭС и ТЭЦ в самые холодные зимние месяцы вызвали гуманитарную катастрофу национального масштаба, от которой страдают сотни тысяч украинцев.

«Уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины, Россия совершает преступления, равнозначные геноциду и преступлениям против человечности, которые должен рассматривать специальный трибунал», — сказал он.

Ауштрявичюс призвал признать, что в этих обстоятельствах Евросоюз «не смог оказать Украине необходимую поддержку для защиты ее неба».

«Каждая российская ракета или беспилотник, поражающий цель, служит напоминанием о невыполненных обещаниях», — добавил он.

В материале отмечается, что во время дебатов даже евродепутаты от левых сил, которые часто избегают резких заявлений в адрес России, призвали давить на Москву санкциями.

«Путин атакует украинцев сильнее, чем когда-либо, чтобы сломить их сопротивление и заставить на уступки на переговорах», — высказала мнение евродепутат от Швеции Ли Андерсон, входящая в состав этой политической группы.

Она считает, что ЕС стоит ввести более жесткие санкции против «теневого флота» РФ и оказывать большую финансовую и военную поддержку Киеву.

В то же время, как говорится в статье, депутаты от правых сил Европарламента продолжали обвинять руководство ЕС в русофобии.

«Пока лидеры США и РФ пытаются прекратить войну, Евросоюз делает все возможное, чтобы эта война не прекратилась», — сказал болгарский евродепутат от праворадикальной группы «Европа суверенных наций» Петр Волгин.

Как подчеркнуло издание, выступление Волгина вызвало возмущенные возгласы в зале. Немецкий евродепутат от группы Зеленых Дамиан Безелаггер объяснил коллегам в зале Европарламента, что означает слово «холодомор».

«Его прямой перевод — смерть от холода. Это военное преступление, о котором вы должны были узнать из учебников истории, но не в Европе 2026 года», — сказал депутат.

Он призвал коллег остановить его и добавил, что это «реальность, вызванная путинскими бомбами», от которой сейчас страдают украинцы.

Напомним, Брюссель планирует заблокировать все криптооперации с РФ.

Тэги: Европа, Россия, санкции, холодомор

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.02.26 15:37

В Германии убили украинку

11.02.26 14:34

Брюссель планирует заблокировать все криптооперации с РФ, — СМИ

11.02.26 13:31

В Украине разработали лазерное оружие против дронов

11.02.26 12:38

Россия не получала мирный план из 20 пунктов, но «готова» к компромиссам, — Лавров

11.02.26 11:18

Потери армии РФ в Украине резко возросли и ставят под сомнение наступательные планы Кремля, - FT

11.02.26 10:47

Стало известно, когда Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности

11.02.26 10:33

На Харьковщине объявлено чрезвычайное положение в энергетике

11.02.26 10:19

11 февраля принесет в Украину долгожданное потепление

11.02.26 10:12

В МОК отреагировали на заявления Гераскевича о запрете надевать шлем с изображением погибших атлетов

11.02.26 10:47

Стало известно, когда Украина и США подпишут соглашение о гарантиях безопасности

11.02.26 09:59

Зеленский намерен объявить выборы и референдум 24 февраля, — Financial Times

11.02.26 09:44

РФ готовит крупное весеннее наступление, — Welt

11.02.26 09:07

В «Укрэнерго» рассказали об отключениях 11 февраля

10.02.26 12:27

Трамп бросает Европу, а РФ готовит новую войну. Сенсационный отчет Мюнхенской конференции

10.02.26 11:24

Документы по гарантиям готовы, — Зеленский

10.02.26 09:57

Шмыгаль анонсировал сложные графики отключений

10.02.26 09:43

ЕС готовит для Украины уникальный формат вступления, — Bloomberg

10.02.26 09:34

Пик сильных морозов в Украине пройден

09.02.26 12:22

Зеленский анонсировал новую стратегию возвращения света украинцам

06.02.26 16:31

Китайцы создали новое супероружие TPG1000Cs

06.02.26 02:40

Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

05.02.26 14:11

В Эстонии сделали жесткое заявление о Путине

09.02.26 15:23

Сийярто сделал скандальное заявление о мобилизации в Украине и бегстве мужчин за границу

05.02.26 13:01

Вэнс рассказал о позиции Трампа по Украине

06.02.26 12:25

Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку

05.02.26 16:19

Дуров рассказал, при каком условии закроет Telegram

05.02.26 13:10

Россия сделала циничное заявление по поводу Запорожской АЭС

05.02.26 15:26

В Польше сделали резонансное заявление по поводу Сектора Газа

05.02.26 15:44

Зеленский сделал тревожное заявление по поводу ситуации с электричеством

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди