Европарламент призвал ввести новые санкции против РФ из-за «холодомора» в Украине, — DW

Россия осуществляет атаки на украинские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры в сильные морозы, чтобы сломить сопротивление и силу духа украинцев. В Европарламенте во время дебатов, которые прошли во вторник, 10 февраля, заявили, что обязанность Европы — поддержать украинцев не только гуманитарной помощью, но и оружием для усиления возможностей противовоздушной обороны этой страны, а также ввести новый, 20-й пакет санкций против России, сообщает Deutsche Welle.

«Мир видит и прекрасно понимает, что ужасные разрушения энергетической инфраструктуры Украины — это не случайные или сопутствующие последствия военных действий, а систематические, преднамеренные удары, направленные на то, чтобы погрузить гражданское население в темноту и холод», — заявила во время своего выступления еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Она отметила, что Россия использует зиму как оружие и стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине.

Еврокомиссар по вопросам расширения подчеркнула, что жестокие преступления против украинцев будут иметь последствия и пообещала, что Европа усилит давление на Россию.

Немецкий евродепутат от группы социалистов Тобиас Кремер заявил, что группа евродепутатов, которые недавно посетили Киев, воочию увидела, «что террор Путина против населения Украины — реальный».

«Не имея возможности выиграть битву на поле боя, Путин целится в гражданское население — женщин, детей, пожилых людей. При температуре в −27 украинцы сейчас без отопления, электричества и воды, однако я не встретил ни одного украинца, который был бы готов сдаться», — отметил Кремер.

Литовский евродепутат-либерал Петрас Ауштрявичюс поделился, что ракетные удары по украинским ТЭС и ТЭЦ в самые холодные зимние месяцы вызвали гуманитарную катастрофу национального масштаба, от которой страдают сотни тысяч украинцев.

«Уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины, Россия совершает преступления, равнозначные геноциду и преступлениям против человечности, которые должен рассматривать специальный трибунал», — сказал он.

Ауштрявичюс призвал признать, что в этих обстоятельствах Евросоюз «не смог оказать Украине необходимую поддержку для защиты ее неба».

«Каждая российская ракета или беспилотник, поражающий цель, служит напоминанием о невыполненных обещаниях», — добавил он.

В материале отмечается, что во время дебатов даже евродепутаты от левых сил, которые часто избегают резких заявлений в адрес России, призвали давить на Москву санкциями.

«Путин атакует украинцев сильнее, чем когда-либо, чтобы сломить их сопротивление и заставить на уступки на переговорах», — высказала мнение евродепутат от Швеции Ли Андерсон, входящая в состав этой политической группы.

Она считает, что ЕС стоит ввести более жесткие санкции против «теневого флота» РФ и оказывать большую финансовую и военную поддержку Киеву.

В то же время, как говорится в статье, депутаты от правых сил Европарламента продолжали обвинять руководство ЕС в русофобии.

«Пока лидеры США и РФ пытаются прекратить войну, Евросоюз делает все возможное, чтобы эта война не прекратилась», — сказал болгарский евродепутат от праворадикальной группы «Европа суверенных наций» Петр Волгин.

Как подчеркнуло издание, выступление Волгина вызвало возмущенные возгласы в зале. Немецкий евродепутат от группы Зеленых Дамиан Безелаггер объяснил коллегам в зале Европарламента, что означает слово «холодомор».

«Его прямой перевод — смерть от холода. Это военное преступление, о котором вы должны были узнать из учебников истории, но не в Европе 2026 года», — сказал депутат.

Он призвал коллег остановить его и добавил, что это «реальность, вызванная путинскими бомбами», от которой сейчас страдают украинцы.

Напомним, Брюссель планирует заблокировать все криптооперации с РФ.