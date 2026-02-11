В Германии убили украинку

В Берлине (Германия) в ночь на 9 февраля убили 40-летнюю гражданку Украины. Полиция задержала 46-летнего мужчину, также гражданина Украины, как подозреваемого в совершении преступления. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на совместное заявление полиции и прокуратуры Берлина, а также на информацию посольства Украины в Германии.

Согласно официальному сообщению правоохранителей, около 3:30 полицию вызвали в зеленую зону на Альтенгофер-штрассе. На месте было найдено тело женщины с тяжелыми травмами верхней части тела. Во время первоочередных следственных действий полиция задержала подозреваемого неподалеку от места преступления.

Детали мотивов и хода событий пока не разглашаются, следственные действия продолжаются.

Как пишет Bild, погибшую нашли на скамейке возле детской площадки. Место преступления было покрыто кровью, а на снегу рядом лежали термокружка, электронная сигарета, рюкзак и шарф. По данным издания, жертва и подозреваемый могли быть знакомы между собой. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока нет.

Напомним, в марте 2024 года в немецком городе Хоккенгайм убили 27-летнюю украинку, а ее полуторамесячная дочь и мать пропали без вести.