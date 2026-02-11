Брюссель планирует заблокировать все криптооперации с РФ, — СМИ

Евросоюз предложил полностью запретить любые операции с криптовалютами, связанные с Россией, чтобы перекрыть Москве возможность обходить западные санкции через активы вне традиционной банковской системы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.

ЕС намерен отказаться от точечных санкций против отдельных криптосервисов, связанных с Россией, и перейти к тотальному запрету.

В Брюсселе убеждены, что практика внесения в санкционные списки отдельных платформ неэффективна, поскольку на их месте быстро появляются новые структуры.

Таким образом, Еврокомиссия предлагает запретить любые взаимодействия с криптосервисами, зарегистрированными в России, а также использование любых платформ, которые позволяют передавать или обменивать криптоактивы, если они созданы на территории РФ.

Предложения фактически направлены против экосистемы компаний, связанных с российской криптобиржей Garantex, которая попала под санкции США еще в 2022 году. Еще одной целью ЕС является платежная платформа A7 и связанный с ней стейблкоин A7A5.

Несмотря на ранее введённые ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании, совокупный объём транзакций этого стейблкоина превысил 100 млрд долларов.

Напомним, крупнейшая криптобиржа подложила россиянам огромную свинью.