В Украине разработали лазерное оружие против дронов

Украинские инженеры разработали лазерную систему Sunray, которая способна сбивать дроны лучом. Об этом сообщило издание The Atlantic, журналист которого присутствовал во время испытания этого оружия.

По его словам, оружие помещается в багажнике автомобиля. Оно не издает никакого шума и не излучает света, даже красного луча, который знаком из фильмов. Как говорится в статье, лазерную пушку, напоминающую любительский телескоп с несколькими камерами, установили на крыше пикапа.

«Один из инженеров запустил небольшой дрон, и он пролетел за несколько сотен ярдов от нас, зависая в прозрачном зимнем небе. Лазер вращался, пока его камеры следили за целью. Оператор крикнул: „Огонь!“ За считанные секунды дрон начал гореть, словно в него ударила невидимая молния, а затем упал на землю огненной дугой», — описывает автор материала работу системы Sunray.

Издание отмечает, что украинская модель — не первая в мире лазерная система вооружения. В ВМС США есть аналог под названием Helios, разработанный компанией Lockheed Martin в рамках контракта на 150 миллионов долларов, подписанного в 2018 году. Через четыре года первый лазер Helios установили на американском эсминце для защиты от вражеских дронов.

Однако украинские разработчики создали свой лазер примерно за два года, потратив несколько миллионов долларов, и планируют продавать его за несколько сотен тысяч.

Напомним, еще в декабре 2024 года в ВСУ заявляли о наличии лазерного оружия.