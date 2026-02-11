Все разделы

Новости > Россия не получала мирный план из 20 пунктов, но «готова» к компромиссам, — Лавров

Россия не получала мирный план из 20 пунктов, но «готова» к компромиссам, — Лавров

Александр Панько
11.02.26 12:38
134
Россия не получала мирный план из 20 пунктов, но «готова» к компромиссам, — Лавров

Мирный план по завершению войны в Украине из 20 пунктов РФ не получала по любым каналам. При этом Москва готова к компромиссам на переговорах, но лишь тем, которые не меняют ключевые принципы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

По его словам, РФ не получала ни по официальным каналам, ни по неофициальным мирный план, состоящий из 20 пунктов. В Анкоридже — на встрече лидеров РФ и США в августе прошлого года — была достигнута база, говорит Лавров.

«В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения — и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании», — заявил он.

При этом последующие версии мирного соглашения Лавров назвал «попытками изнасилования американской инициативы» со стороны президента Владимира Зеленского и его команды.

Глава МИД РФ также утверждает, что Европа и Киев предлагают «договор терпимости» вместо «реального обеспечения прав человека в Украине». Исходя из его заявлений, Европа «перелопачивает» те согласованные моменты, которые были достигнуты лидерами в Анкоридже.

Лавров также заявил в интервью российскому интернет-проекту: Зеленский рассчитывает, что в случае перемирия «НАТО разместит в Украине ракеты, способные доставать до городов РФ».

Еще глава российской дипломатии подчеркнул, что цели «СВО в Украине» остаются неизменными и не подлежат каким-то конъюнктурным компромиссам.

«Он пояснил, что Россия готова к компромиссам, но они не могут касаться ключевых принципов, от которых зависит жизнь государства и миллионов людей», — пишет российский ресурс.

Министр РФ акцентировал также, что «законный интерес России в контексте СВО — обеспечить свою безопасность».

Как известно, в ноябре прошлого года Вашингтон предложил Украине так называемый мирный план, состоящий из 28 пунктов. Он подразумевал значтеьные уступки России и тут же был раскритикован как Киевом, так и европейскими партнерами.

Далее Украина и Европа провели ряд встреч, на которых адаптировали мирный план под более-менее приемлимую версию для Киева — план сократился до 20 пунктов.

Затем Украина, США и Европа неоднократно собирались для обсуждения плана, американская сторона также ездила в Москву с этой же целью.

