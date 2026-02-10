Троещине наконец-то вернули отопление

В Киеве было восстановлено теплоснабжение на Троещине. Об этом информировала первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум.

Она поведала: «Вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой побывали на Троещине – одном из районов Киева, который больше всего ощутил на себе последствия российских ударов по тепловой генерации. На месте мы увидели главное: теплоснабжение на Троещине восстановлено».

Кроме этого чиновница добавляется, что это результат круглосуточной работы аварийных бригад: в составе 176 бригад работают 840 рабочих, в частности было привлечено 83 бригады (345 человек) из других областей, предприятий Киева и «Укрзализныци».

Говорится: «В то же время важно понимать: даже после возобновления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы прогреться – иногда это занимает несколько дней. Параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стояков и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях».

