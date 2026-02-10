В Украине продолжат массово отключать электричество 10 февраля

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. Во вторник, 10 февраля, грядут массовые его отключения.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Там говорят о том, что завтра во всех регионах нашей страны в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Кроме этого напоминается, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Ранее Шмыгаль рассказал о восстановлении энергетики.