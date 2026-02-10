Украины намерена просить дополнительные Patriot и NASAMS

В среду, 11 февраля, в Брюсселе пройдет встреча руководителей оборонных ведомств ЕС. Министр обороны Украины Михаил Федоров, вероятно, запросит дополнительные системы ПВО, в частности Patriot и NASAMS. Об этом сообщает Politico.

«В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины», — пишет Politico.

Министр обороны Украины Михаил Федоров, назначенный в прошлом месяце после работы министром цифровой трансформации, должен присутствовать на встрече и проинформировать руководителей оборонных ведомств блока о «насущных» потребностях своей страны накануне четырехлетней годовщины полномасштабного вторжения России.

«Федоров, вероятно, попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева», — сообщает издание.

Также на встрече будут обсуждать сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности беспилотники и новые военные технологии.

Напомним, в течение зимы Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказываются ТЭЦ и ТЭС, обеспечивающие отопление украинских городов, а также энергетические узлы и линии электропередач.

Основной целью Кремля остается попытка заморозить страну и вынудить руководство к капитуляции.