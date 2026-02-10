Израиль проинформировал Трампа о готовности атаковать Иран без союзников, — СМИ

Израиль готов действовать в одностороннем порядке, если Иран пересечет установленную «красную линию» по развитию баллистических ракет. Израильское правительство якобы сделало такое заявление Белому дому, сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на источники в израильских службах безопасности.

Израильские оборонные чиновники в течение последних недель провели серию закрытых консультаций на высоком уровне с американскими коллегами, во время которых озвучили намерения уничтожить ракетный потенциал и производственную инфраструктуру Ирана в случае необходимости.

«Мы сказали американцам, что нанесем удар самостоятельно, если Иран пересечет красную линию, которую мы установили по баллистическим ракетам», — заверяют источники.

Однако собеседник добавил, что Иран еще не достиг этого порога, но Израиль внимательно отслеживает развитие событий.

Один из высокопоставленных чиновников оборонного ведомства назвал текущую ситуацию «исторической возможностью» нанести значительный удар по ракетной инфраструктуре Ирана и нейтрализовать активные угрозы не только для Израиля, но и для соседних стран.

По его словам, во время переговоров с США были представлены также планы ударов по дополнительным объектам, связанным с ракетной программой Тегерана.

В то же время израильские чиновники выразили обеспокоенность по поводу возможного подхода президента США Дональда Трампа к этой проблеме. В частности, они опасаются, что Вашингтон может ограничиться точечными ударами по модели недавних операций США против хуситов в Йемене.

Напомним, американская сторона направила в зону Персидского залива авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln, а также разместила истребители F-35 и F-15E в непосредственной близости к потенциальным зонам боевых действий.